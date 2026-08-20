¡Se concretó el coqueteo! Luis Mateucci y Flavia Laos se besarán apasionadamente en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Flavia Laos vivirán un especial momento en medio del coqueteo que llevan hace unos días.
Luego de la fiesta en la Cabaña de las Tentaciones, ambos se irán a acostar juntos y se besarán apasionadamente.
Lo interesante es que esto pasará por primera vez fuera de una actividad y ambos se mostrarán muy contentos ante la muestra de cariño.
Ludmila Ksenofontova y Kaoto irán al cuarto oscuro
Por otro lado, Ludmila Ksenofontova y Kaoto ingresarán al cuarto oscuro y mientras se hacen cariño, comenzarán a decirse sus mejores cualidades.
Finalmente, Nico Solabarrieta encarará a Luis Mateucci por hablar a sus espaldas y se desencadenará un fuerte conflicto entre ambos.
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