Camila Nash confesará sus nervios al reencontrarse con Julio César Rodríguez en Volverías con tu ex? 2

21 ag. 2026 - 00:20 hrs.

En el avance del capítulo 48 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán parte del podcast del reality, donde saldrán varias revelaciones.

Joaquín Méndez le preguntará a Camila Nash cómo ha sido su reencuentro con Julio César Rodríguez y ella será sincera: "Igual estaba un poco nerviosa, no lo veía hace tiempo".

Tras lo anterior, el animador asegurará que su colega también estaba en ese estado al volver a verla y ella querrá confirmarlo.

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Flavia Laos

Por otro lado, se armará una competencia entre hombres y mujeres, donde habrán graciosos juegos e inesperados problemas.

Finalmente, Flavia Laos se contactará con el podcast y se sincerará sobre lo que siente por Luis Mateucci: "Me interesa de verdad".