Camila Nash confesará sus nervios al reencontrarse con Julio César Rodríguez en Volverías con tu ex? 2
En el avance del capítulo 48 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán parte del podcast del reality, donde saldrán varias revelaciones.
Joaquín Méndez le preguntará a Camila Nash cómo ha sido su reencuentro con Julio César Rodríguez y ella será sincera: "Igual estaba un poco nerviosa, no lo veía hace tiempo".
Tras lo anterior, el animador asegurará que su colega también estaba en ese estado al volver a verla y ella querrá confirmarlo.
La confesión de Flavia Laos
Por otro lado, se armará una competencia entre hombres y mujeres, donde habrán graciosos juegos e inesperados problemas.
Finalmente, Flavia Laos se contactará con el podcast y se sincerará sobre lo que siente por Luis Mateucci: "Me interesa de verdad".
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.