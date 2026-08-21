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Camila Nash confesará sus nervios al reencontrarse con Julio César Rodríguez en Volverías con tu ex? 2

  • Por Fernanda Vielma

En el avance del capítulo 48 de Volverías con tu ex? 2, los participantes serán parte del podcast del reality, donde saldrán varias revelaciones.

Joaquín Méndez le preguntará a Camila Nash cómo ha sido su reencuentro con Julio César Rodríguez y ella será sincera: "Igual estaba un poco nerviosa, no lo veía hace tiempo". 

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Tras lo anterior, el animador asegurará que su colega también estaba en ese estado al volver a verla y ella querrá confirmarlo. 

Volverías con tu ex? 2

La confesión de Flavia Laos

Por otro lado, se armará una competencia entre hombres y mujeres, donde habrán graciosos juegos e inesperados problemas.

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Finalmente, Flavia Laos se contactará con el podcast y se sincerará sobre lo que siente por Luis Mateucci: "Me interesa de verdad". 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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