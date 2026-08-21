"Mi mamá me lo pidió, por favor": La Guarén frenó en seco a Nico Solabarrieta tras nombrar a su familia
En el capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, La Guarén se enfureció en medio de la fuerte pelea que tuvieron Luis Mateucci y Nico Solabarrieta.
Todo comenzó cuando el exfutbolista arremetió contra su "amigo" por hablar mal de Valentina Torres: "'Amiguita linda, mi Guarencita' y la reventaste y a la familia la reventaste también".
Lógicamente, el argentino respondió muy enojado: "Si vos sos el primero en hablar de la familia, pelotu... Vos me dijiste que... y que no te gusta que haga eso".
El enojo de La Guarén
En ese instante, La Guarén estalló de rabia y enfrentó a su expareja y al argentino: "¡No vengan a hablar de mi familia, no se pongan a hablar de mi familia!".
Unos minutos después, Valentina Torres frenó en el baño a Nico Solabarrieta, quien quería seguir hablando del tema y fue bastante clara con la situación.
"No quiero que hablen de mis papás, para, no cuentes ninguna situación, mi mamá me lo pidió por favor. No le des más cátedra a la hue... no hables más de mis papás, me pidieron por favor", expresó mientras estaba a punto de quebrarse.
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