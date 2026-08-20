La venganza de Sofía Latorre que le cayó pésimo a Rai Cerda: "Es una niña"

20 ag. 2026 - 23:15 hrs.

En el capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Sofía Latorre se enojó con Rai Cerda y se vengó de la peor forma mientras él no estaba en la casa.

La influencer expresó estar molesta porque su expareja la había dejado fuera de la fiesta, por lo que decidió colgar toda su ropa por la casa.

Mientras Austin Palao y Bárbara Córdoba veían el espectáculo, la amiga de La Guarén se encargó de sacar casi todas las prendas del ingeniero y ponerlas en las lámparas y muebles.

Volverías con tu ex? 2

La sorpresa para Rai Cerda

Justo en ese momento, Rai Cerda les estaba contando a sus demás compañeros, a Yamila Reyna y a Daniel Valenzuela que iba a irse de la fiesta por una lesión en su espalda.

Al llegar a la casona junto a Nicole Moreno, el participante se dio cuenta de que toda su ropa estaba colgada y quedó impactado.

Por mientras, Sofía Latorre se escondió en una de las camas y antes de recuperar sus pertenencias, el ingeniero expresó su descontento: "Es una niña, es una pendeja".