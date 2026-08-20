Nico Solabarrieta explotó contra Mariano por defender a La Guarén y lanzó grave acusación: "No le vuelves..."

20 ag. 2026 - 23:23 hrs.

En el capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Mariano Brozincevic y La Guarén tuvieron una fuerte discusión en la cual también se metió Nico Solabarrieta.

Todo comenzó cuando el argentino aseguró que el grupo que estaba en la fiesta era "piola" no como el que estaba en la casa y le preguntó a Valentina Torres su opinión.

Al parecer, la artista puso una cara de sorpresa cuando su compañero le consultó y ahí comenzaron a lanzarse tensos comentarios: "¿Qué te pasa, Mariano? ¿Por qué estás enojado? Estás loco realmente, no te he dicho nada, no voy a aceptar esos tratos".

Volverías con tu ex? 2

La furia de Nico Solabarrieta

En ese momento, Nico Solabarrieta le preguntó a La Guarén qué había pasado y fue a enfrentar fuertemente a quien supuestamente era su amigo, lanzando acusaciones impactantes: "Para mí la hue.. es súper simple, no le vuelves a levantar la mano a la Valentina, porque vas a tener un problema conmigo".

Varios de los participantes intervinieron para que la pelea no llegara a mayores, pero el exfutbolista seguía insistiendo en que el argentino le había "levantado la mano" a su expareja.

El argentino fue firme en decir que él no había hecho eso y fue respaldado por Camila Nash y Estefi Marquis. Sin embargo, los animadores de la fiesta luego tomaron la determinación que el festejo llegara hasta ahí.