"Eres un asco": Por esta fuerte razón Nico Solabarrieta se sintió traicionado por Luis Mateucci
En el capítulo 47 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci y Nico Solabarrieta se enfrentaron duramente y se dijeron absolutamente de todo.
Luego de que el exfutbolista acusara a su "amigo" de hablar a sus espaldas y que incluso, La Guarén se metiera para frenarlos por hablar de su familia, el argentino se aburrió y lanzó una bomba inesperada.
"¿Quieres que vayamos de frente?, cuando hiciste el polígrafo dijiste 'no funciona, porque dije una mentira' y pasó piola la que tu mamá quiere a La Guarén ¿Me lo dijiste o no? Vamos a sacar los trapitos", expresó.
El enojo de Nico Solabarrieta
Nico Solabarrieta quedó sin palabras tras la revelación del argentino y arremetió con todo: "Mira lo bajo que caes, ese es tu nivel de amistad, eres lo más bajo que hay, eres un asco".
Sin embargo, Luis Mateucci argumentó que fue el hijo de Ivette Vergara quien lo enfrentó primero y que por eso él había respondido.
Bastante impactado, el ingeniero aseguró que él había respetado su amistad: "Estás contando intimidades, de cosas de amigos, yo no he contado lo que me dices tú, ni lo que me has dicho de Daniela, nunca, porque tengo límites, tú por este show haces lo que puedas".
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