Camila Nash y Manuel González encendieron el cuarto oscuro con apasionado beso
En el capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Camila Nash protagonizaron un fogoso momento en el cuarto oscuro.
Luego de realizar varias dinámicas en la fiesta, el español y la influencer ingresaron al lugar, acompañados de Estefi Marquis y Mariano Brozincevic.
Allí, los hombres comenzaron a juguetear, mientras ellas los llamaban para que se acercaran, considerando que todo estaba sin luz.
¿Qué pasó entre Camila Nash y Manuel González?
Tras lo anterior, Manuel González y Camila Nash se encontraron y comenzaron a acercarse hasta besarse apasionadamente.
Tanto fue el fuego entre ambos, que Estefi Marquis y Mariano Brozincevic decidieron dejarlos solos para que dieran rienda suelta a su pasión.
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