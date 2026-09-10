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Camila Nash y Manuel González encendieron el cuarto oscuro con apasionado beso

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 58 de Volverías con tu ex? 2, Manuel González y Camila Nash protagonizaron un fogoso momento en el cuarto oscuro.

Luego de realizar varias dinámicas en la fiesta, el español y la influencer ingresaron al lugar, acompañados de Estefi Marquis y Mariano Brozincevic.

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Allí, los hombres comenzaron a juguetear, mientras ellas los llamaban para que se acercaran, considerando que todo estaba sin luz.

Volverías con tu ex? 2

¿Qué pasó entre Camila Nash y Manuel González?

Tras lo anterior, Manuel González y Camila Nash se encontraron y comenzaron a acercarse hasta besarse apasionadamente. 

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Tanto fue el fuego entre ambos, que Estefi Marquis y Mariano Brozincevic decidieron dejarlos solos para que dieran rienda suelta a su pasión.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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