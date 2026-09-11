Austin Palao se sinceró con Bárbara Córdoba sobre su interés en Noelia Márquez: "Quería decírtelo"

11 sept. 2026 - 00:13 hrs.

En el capítulo 59 de Volverías con tu ex? 2, Bárbara Córdoba y Austin Palao tuvieron una sincera conversación donde dejaron claras sus intenciones.

Todo comenzó cuando el peruano le preguntó a la trasandina por qué estaba distante con él: "Fue medio terrible lo de la fiesta ayer, tuvimos una actividad súper buena, donde te dije que si algo cambiaba me lo dirías y me dijiste que si y me parece perfecto que quieras conocer a alguien, porque hablamos, somos libres y está perfecto".

Posteriormente, la expareja de Luis Mateucci fue más específica y le revelo que le molestó que se haya quedado en la fiesta con Noelia Márquez y no con ella y él se molestó: "Me dices que no me tienes que reclamar nada pero me hablas de lealtad".

Volverías con tu ex? 2

La aclaración de Austin Palao

Sin embargo, Bárbara Córdoba recalcó que se sintió mal con ese gesto: "Me importa cómo me dejaste a mí frente a toda la casa, como una tonta. No me elegiste para la fiesta y no entendí que no me ibas a elegir, si lo hubiera sabido de antes, ni me enojo".

En ese momento, Austin Palao tomó la decisión de ser más claro con su compañera: "La realidad, no te lo voy a negar, me llama la atención Noelia, si quería decírtelo, a ti te considero bastante".

Igualmente, el peruano le explicó a la argentina que habían cosas que no le gustaban de ella, como el episodio de la ropa de Flavia Laos en su cama".