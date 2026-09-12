"Empezaron a hablar así por tu culpa": Rai y Faloon protagonizarán tensa discusión por bromas con Mateucci

12 sept. 2026 - 20:00 hrs.

En el avance del capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Raimundo Cerda y Faloon Larraguibel tendrán una dura discusión.

Todo surgirá por una dinámica grupal, donde diferentes participantes le consultarán a la modelo la razón de sus "sugerentes bromas" con Luis Mateucci.

Rai se mostrará visiblemente molesto durante la actividad, pero no será hasta finalizar esta que se acercará a Faloon para pedirle explicaciones: "La talla fue fea, fue completamente fuera de lugar (...) Si tú no lo querí ver, me molesta más todavía".

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La firme posición de Rai

La chilena le hará saber que no le importan los comentarios que se puedan generar dentro de la casa, ni tampoco lo que pueda decir Mateucci.

Sin embargo, Cerda no dará su brazo a torcer: "A mí sí me interesa porque siento cosas por ti y no me gusta que hablen así de ti, y empezaron a hablar así de ti por culpa de tu broma".