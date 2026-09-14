Tenso cruce de Nicole Moreno y Camila Nash por Manu González terminó con disculpas: "Toda la razón"

14 sept. 2026 - 23:15 hrs.

En el capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Camila Nash tuvieron un tenso cruce en medio de una entretenida actividad.

Todo comenzó cuando Manuel González habló sobre los besos que se dio con la influencer chilena y aseguró que nadie podía enojarse, pues todos estaban solteros.

En ese momento, la modelo fitness hizo una acotación, pues no estaba de acuerdo y arremetió contra la expareja de Tom Brusse: "Igual hay códigos de amistad, por ejemplo, con Camila, cuando se quiso acercar a Austin me lo comentó, esta vez fue distinto, eso me duele más. Nunca fuimos mejores amigas, pero nos conocíamos bastante, mínimo me lo debería haber dicho".

Volverías con tu ex? 2

Las disculpas de Camila Nash

Inmediatamente después, Camila Nash se defendió sobre la situación: "Yo la entiendo y me da mucho pesar que lo sienta así, desde mi perspectiva, no, creo que hasta en el cara a cara fui clara que a mí si me gustaba él y que lo quería conocer. Cuando llegué a casa, sabía que tenía que conversarlo con ella, pero en primera instancia quise hablarlo con las chicas para desahogarme".

Ya en la casona, Nicole Moreno le explicó cómo se sentía a su compañera: "Yo nunca voy a pelear por un hombre, siempre voy a preferir la amistad de una mujer o de una amiga o de alguien que yo conozco".

En ese instante, la influencer decidió hacer un mea culpa y pedir disculpas: "Te la doy completamente, te encuentro toda la razón. Te pido perdón de verdad, no supe manejar la situación, también era nueva".