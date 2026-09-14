Tenso cruce de Nicole Moreno y Camila Nash por Manu González terminó con disculpas: "Toda la razón"
En el capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Nicole Moreno y Camila Nash tuvieron un tenso cruce en medio de una entretenida actividad.
Todo comenzó cuando Manuel González habló sobre los besos que se dio con la influencer chilena y aseguró que nadie podía enojarse, pues todos estaban solteros.
En ese momento, la modelo fitness hizo una acotación, pues no estaba de acuerdo y arremetió contra la expareja de Tom Brusse: "Igual hay códigos de amistad, por ejemplo, con Camila, cuando se quiso acercar a Austin me lo comentó, esta vez fue distinto, eso me duele más. Nunca fuimos mejores amigas, pero nos conocíamos bastante, mínimo me lo debería haber dicho".
Las disculpas de Camila Nash
Inmediatamente después, Camila Nash se defendió sobre la situación: "Yo la entiendo y me da mucho pesar que lo sienta así, desde mi perspectiva, no, creo que hasta en el cara a cara fui clara que a mí si me gustaba él y que lo quería conocer. Cuando llegué a casa, sabía que tenía que conversarlo con ella, pero en primera instancia quise hablarlo con las chicas para desahogarme".
Ya en la casona, Nicole Moreno le explicó cómo se sentía a su compañera: "Yo nunca voy a pelear por un hombre, siempre voy a preferir la amistad de una mujer o de una amiga o de alguien que yo conozco".
En ese instante, la influencer decidió hacer un mea culpa y pedir disculpas: "Te la doy completamente, te encuentro toda la razón. Te pido perdón de verdad, no supe manejar la situación, también era nueva".
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