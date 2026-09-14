Ludmila Ksenofontova lanzó dura reflexión sobre los sentimientos de Álvaro Ballero: "Un poco obsesión"

14 sept. 2026 - 22:46 hrs.

En el capítulo 60 de Volverías con tu ex? 2, Ludmila Ksenofontova se refirió a su extinta relación con Álvaro Ballero y lanzó una dura declaración.

Todo se produjo en la actividad "la silla caliente", donde Yasmín Valdés le hizo una tensa pregunta a su amiga, relacionada con la visita de su exmarido.

"Hace unos días reingresó Álvaro Ballero a esta casa y no duró ni una hora, al parecer no se puso muy contento al verte tan bien con Carlos ¿Crees tú que él te ama todavía o es una obsesión?".

Volverías con tu ex? 2

La reflexión de Ludmila Ksenofontova

En primera instancia, Ludmila Ksenofontova aclaró que cuando Álvaro Ballero reingresó a la casona, todavía no había pasado absolutamente nada con Kaoto, solo un beso en una actividad.

Posteriormente, se refirió directamente a la consulta de Yasmín Valdés, realizando una profunda reflexión.

"Sí, yo creo que es un poco obsesión. No se ama así, uno tiene que dejar ser a la persona, eso es lo que puedo decir", confesó.