"Nos hemos dedicado a sufrir": Actores de El Jardín de Olivia reaccionan a intenso juicio por tuición de Oli

10 mar. 2026 - 19:15 hrs.

El Jardín de Olivia estuvo marcado por el juicio por la tuición de Olivia (Violeta Silva) entre Pepa (Katyna Huberman) y Clemente (Pipo Gormaz).

Los que siempre estuvieron presentes apoyando a Diana (Nicole Espinoza) y Clemente fueron Bastián e Ignacia, interpretados por Alonso Quintero y Cota Castelblanco, respectivamente.

Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta el día de la grabación del juicio por Olivia y entrevistó a estos dos actores, quienes entregaron sus sensaciones al respecto.

El juicio por Olivia

"Intenso, un par de capítulos nos hemos dedicado a sufrir porque la Oli se podía ir de nuestros brazos", comentó Cota, a lo que Alonso agregó que, de todas formas, ellos solo estaban ahí para apoyar a Pipo y Nicole, quienes se llevaban todo el peso de la escena.

Dicho esto, Alonso explicó que Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó confundir a Pepa, pero "por suerte la Pepa se pegó la cachá y la justicia funciona".

El Jardín de Olivia / MEGA

