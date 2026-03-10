"Nos hemos dedicado a sufrir": Actores de El Jardín de Olivia reaccionan a intenso juicio por tuición de Oli
El Jardín de Olivia estuvo marcado por el juicio por la tuición de Olivia (Violeta Silva) entre Pepa (Katyna Huberman) y Clemente (Pipo Gormaz).
Los que siempre estuvieron presentes apoyando a Diana (Nicole Espinoza) y Clemente fueron Bastián e Ignacia, interpretados por Alonso Quintero y Cota Castelblanco, respectivamente.
Por lo mismo, un equipo de Mega.cl llegó hasta el día de la grabación del juicio por Olivia y entrevistó a estos dos actores, quienes entregaron sus sensaciones al respecto.
El juicio por Olivia
"Intenso, un par de capítulos nos hemos dedicado a sufrir porque la Oli se podía ir de nuestros brazos", comentó Cota, a lo que Alonso agregó que, de todas formas, ellos solo estaban ahí para apoyar a Pipo y Nicole, quienes se llevaban todo el peso de la escena.
Dicho esto, Alonso explicó que Luis Emilio (Alejandro Trejo) intentó confundir a Pepa, pero "por suerte la Pepa se pegó la cachá y la justicia funciona".