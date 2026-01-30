¡No se podrá reprimir! Diana lanzará feroz cachetada a Luis Emilio en el capítulo 224 de El Jardín de Olivia

30 en. 2026 - 17:45 hrs.

En el avance del capítulo 224 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) y Luis Emilio (Alejandro Trejo) se encontrarán en el despacho de Walker. En el mismo lugar, el empresario sostenía una tensa conversación con Karina (Jacinta Rodríguez).

La terapeuta defenderá a su prima y cuestionará a Luis Emilio: "¿Sabe cómo le dicen a los hombres que hacen daño a las mujeres?".

Él, fiel a su estilo, buscará provocar todavía más a Diana con una incendiaria frase. "Lo sé, pero, ¿te confieso algo? Me gustan las mujeres que dan la pelea, como tu mamita", dirá.

El Jardín de Olivia / Mega

Diana se lanza contra Walker

La rabia se apoderará de la joven y responderá con una cachetada que resonará en la habitación.

"Le juro por la memoria de mi mamá que, hasta el día que me muera, no voy a parar hasta que usted pague por lo que ha hecho", prometerá.