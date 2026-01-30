"Luis Emilio quiere abusar de ti": Leonor le abrió los ojos a Jessica con aterradora advertencia en EJDO

30 en. 2026 - 17:36 hrs.

En el capítulo 223 de El Jardín de Olivia, Jessica (Ignacia Sepúlveda) recibió una atractiva oferta de trabajo del Coglomerado Montpellier para convertirse en su nueva subdirectora de contenidos corporativos.

El puesto es mucho mejor que el ascenso que le ofreció Luis Emilio (Alejandro Trejo), pero la periodista va a rechazarlo, ante el horror de Leonor (Romina Norambuena), quien secretamente planeó este ofrecimiento para salvarla de Luis Emilio (Alejandro Trejo).

"Sé que es la mansa pega, pero no la voy a aceptar. Me da lata, me siento mal con don Luis Emilio porque me acaba de ascender, me está dando tremendas responsabilidades, más el fondo para emprendedores con el que ayudó a mi mamá. Me pasaría de malagradecida", confesó la joven a su amiga.

El Jardín de Olivia / Mega

El último recurso de Leonor

Leonor insistió en que Jessi debe dejar la empresa, pero ningún argumento que dio fue suficiente para convencerla de lo contrario. Entonces, se vio obligada a decir la verdad.

"Tú te tienes que ir de acá porque Luis Emilio quiere abusar de ti", señaló la secretaria.