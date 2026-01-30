"Estamos con la mier... al cuello": El extorsionador envió una foto de Omar con el arma en El Jardín de Olivia

30 en. 2026 - 17:18 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Vanessa (Begoña Basauri) y Leonor (Romina Norambuena) discutían a viva voz mientras Omar (César Sepúlveda) intentaba mediar entre ambas. Súbitamente, el celular del director ejecutivo comenzó a sonar.

Un mensaje tras otro llegaron de parte del chantajista que lo tiene contra las cuerdas.

"En la plaza de Los Alerces deja la mochila debajo del kiosko blanco, al lado del kiosko. Si no me pagas, esta foto va a estar mañana en redes sociales", dijo este misterioso personaje. Acto seguido, envió una imagen de Omar con el arma homicida de Bernardita (Catalina Guerra) entre las manos.

El Jardín de Olivia / Mega

Vanessa no abandona a Omar

Tal como Raúl (César Caillet), los dos podrían ir a la cárcel: él por el crimen y ella por encubrirlo.

"No voy a calmarme. No voy a calmarme porque tú no te das cuenta que estamos con la mier... al cuello, ¡hasta el cuello! Nadie, Omar, ninguna mujer ni tu secretaria va a querer estar contigo sabiendo en lo que estás metido. Date cuenta, yo estoy aquí contigo a pesar de todo", dijo Vanessa.