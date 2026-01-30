Así fue como Pepa logró separar a Diana de Oli en EJDO: "Les dije que ha mentido, que ha manipulado"

30 en. 2026 - 17:32 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, un receptor judicial le entregó a Diana (Nicole Espinoza) un documento donde se informa que cuenta con una orden de alejamiento de Olivia Walker (Violeta Silva). La medida fue interpuesta por Josefina Amunátegui (Katyna Huberman), abuela de la niña.

Clemente (Pipo Gormaz) se enteró y tuvo un altercado con la madre de su fallecida esposa. La mujer pasó por encima de su posición de padre al acudir a tribunales.

"¿No te das cuenta que eres tú la única que le está haciendo daño? La Oli está en terapia y fue su psicóloga la que dijo lo bien que le hace a ella estar cerca de Diana, sobre todo en este momento frágil que está viviendo", dijo él muy molesto.

El Jardín de Olivia / Mega

Pepa tiene a la justicia de su lado

Pepa defendió sus acciones porque está convencida de que Diana es un peligro para la niña.

"Les dije que ha mentido, les dije que ha manipulado y que ha usado a toda tu familia para poder tomar la justicia en sus manos, así que lo más probable es que vas a tener que empezar a olvidarte de la famosa Diana Guerrero porque no creo que ningún juez permita que se vuelva a acercar a mi nieta", zanjó ella.