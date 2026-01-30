El Jardín de Olivia - Capítulo 223: Una revelación impactante para Jessica

30 en. 2026 - 17:40 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Omar (César Sepúlveda) se vio en medio de un conflicto de faldas cuando un mensaje de texto lo distrajo. El mismo extorsionador pidió el dinero en un parque y entregó las instrucciones para el pago.

Vanessa (Begoña Basauri) y él se quedaron solos. Creían que podía ser solo un intento de engañarlos, pero comprobaron que había evidencias contundentes contra Droguett: una fotografía de él con el arma que acabó con Bernardita (Catalina Guerra).

La posibilidad de ir a la cárcel causó desesperación y Vanessa le recordó a su ex que ella es la única que, sabiendo todas las cosas terribles que ha hecho, sigue a su lado.

El Jardín de Olivia / Mega

La oferta de trabajo

Omar convenció a unos amigos de ofrecerle a Jessica (Ignacia Sepúlveda) una irresistible oportunidad laboral, sin embargo, la joven iba a declinar.

Se siente demasiado agradecida a Luis Emilio (Alejandro Trejo) como para renunciar, mientras Leonor (Romina Norambuena) le insistía en que tenía que irse del Grupo Walker lo antes posible. Como no era capaz de convencerla, tuvo que contarle el gran secreto que esconde la generosidad de su jefe.