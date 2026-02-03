Clemente se llevó una agradable sorpresa: Renata se ganó el corazón Oli en El Jardín de Olivia
En el capítulo 225 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) se distrajo en casa de Clemente (Pipo Gormaz). Al ver a Olivia (Violeta Silva) sola, se acercó para conversar.
Walker le había contado de lo mal que estaba la niña ante la ausencia de Diana (Nicole Espinoza) y eso removió algo en el corazón de la persecutora.
La pena de Oli
Con inteligencia, Montes buscó un tema que le pudiera interesar a Oli y poco a poco indagó en sus sentimientos. Al halagar su dibujo, la pequeña se sintió con la confianza de contarle que a Diana también le gustaba su arte.
"(Diana) es mi amiga. Íbamos a jugar "Dobble" con ella, pero no pudo venir. No sé si pueda, parece que hizo algo malo y no le dan permiso. No entiendo por qué no la dejan verme".
Para alegrarla, la fiscal decidió jugar esa partida con Olivia y Clemente se sorprendió gratamente al verlas.