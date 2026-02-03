Clemente se llevó una agradable sorpresa: Renata se ganó el corazón Oli en El Jardín de Olivia

03 feb. 2026 - 17:16 hrs.

En el capítulo 225 de El Jardín de Olivia, la fiscal Montes (Susana Hidalgo) se distrajo en casa de Clemente (Pipo Gormaz). Al ver a Olivia (Violeta Silva) sola, se acercó para conversar.

Walker le había contado de lo mal que estaba la niña ante la ausencia de Diana (Nicole Espinoza) y eso removió algo en el corazón de la persecutora.

La pena de Oli

Con inteligencia, Montes buscó un tema que le pudiera interesar a Oli y poco a poco indagó en sus sentimientos. Al halagar su dibujo, la pequeña se sintió con la confianza de contarle que a Diana también le gustaba su arte.

El Jardín de Olivia / Mega

"(Diana) es mi amiga. Íbamos a jugar "Dobble" con ella, pero no pudo venir. No sé si pueda, parece que hizo algo malo y no le dan permiso. No entiendo por qué no la dejan verme".

Para alegrarla, la fiscal decidió jugar esa partida con Olivia y Clemente se sorprendió gratamente al verlas.