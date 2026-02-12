"¿Por qué te vendiste a esos criminales?": Así fue el triste cara a cara entre Santana y Burgos en EJDO

12 feb. 2026 - 17:32 hrs.

En este capítulo de El Jardín de Olivia, Santana (Matías Oviedo) estaba listo para ir al encuentro de la fiscal Montes (Susana Hidalgo) cuando Burgos (Juan Carlos Maldonado) entró en su departamento.

El subprefecto lo confrontó por apoderarse de las imágenes de la cámara de seguridad e interferir en una investigación a la que ya no está asignado: "Esta no es tu pega. Tú no tienes idea de en lo que te estás metiendo, Gabo".

"No me puedo quedar callado"

Esta actitud matonesca fue la que quebró a Santana. Héctor era su amigo, como un padre en la institución y cayó en lo más bajo. "Me lo hubiera imaginado de cualquier persona, pero tú, (...) ¿por qué te vendiste a esos criminales? ¡No lo puedo creer!", dijo.

El Jardín de Olivia / Mega

Ante sus palabras, el subprefecto precisamente apeló a la amistad que alguna vez los unió: no quería que lo denunciaran.

"Lo siento mucho, Héctor, de verdad, pero no me puedo quedar callado. No puedo ser parte de esto. (...) Se acabó. Tengo pruebas para demostrar que has entorpecido la investigación del homicidio de Bernardita Vial y que estás trabajando para Omar Droguett", afirmó el comisario.