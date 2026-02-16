Festival de Viña 2026: ¿Quiénes se presentan la segunda noche del certamen?

16 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar 2026 está a pocos días de comenzar su 65° edición, el evento musical más esperado del país tendrá presente a grandes artistas nacionales e internacionales.

Este año el certamen transmitido por Mega comenzará el domingo 22 y concluirá la noche del 27 de febrero.

La segunda jornada de festival estará llena de bandas musicales, baile y comedia.

Los artistas que se presentan la segunda noche del Festival de Viña

La noche del lunes 23 la abrirá el dúo británico Pet Shop Boys, que trae su estilo electropop por primera vez al escenario de la Quinta Vergara.

El encargado de traer las risas esta noche es Rodrigo Villegas, que por tercera vez se enfrenta al temido "monstruo".

Bomba Estéreo cerrará la noche con música que mezcla lo tropical y cumbia psicodélica que promete hacer bailar a todos los presentes.

