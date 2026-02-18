La cuarta noche: Estos son los artistas que se presentarán el miércoles 25 de febrero en Viña 26

18 feb. 2026 - 10:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar ya está a la vuelta de la esquina, el certamen este año está cargado de grandes shows de artistas nacionales e internacinales.

La jornada del miércoles 25 de febrero promete encantar al público con romanticismo, humor y mucho ritmo.

¿Quiénes se presentan la cuarta noche en el Festival de Viña del Mar?

El artista colombiano Juanes, tras 16 años pisará nuevamente el escenario de la Quinta Vergara para abrir la noche con sus letras románticas.

Asskha Sumathra, humorista ganadora del programa Coliseo, se enfrentará por primera vez ante el "Monstruo" de Viña del Mar.

El grupo musical argentino Ke Personajes llegarán al ritmo de la cumbia y serán los encargados de poner a todos a bailar.

