Estas son las famosas parejas que asistirán a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026
La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 se realiza este viernes en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, por lo que siempre es bueno hacer un recordatorio de quiénes asistirán, pero esta vez, en pareja.
Y es que la alfombra roja de la Gala más importante de Chile tendrá más de 130 invitados y podrá ser vista por los medios oficiales de Mega, conectando así todas sus plataformas para llevar hasta tu casa todos los detalles.
Cabe destacar que la transmisión oficial es este viernes 20 de febrero por las pantallas de Mega con una previa desde las 19:00 horas y la alfombra roja a partir de las 21:00 horas.Ir a la siguiente nota
¿Qué parejas asistirán a la Gala de Viña 2026?
A continuación, te dejamos el listado de las parejas confirmadas que asistirán a la Gala de Viña 2026:
- Marlen Olivari y su esposo, Luciano Marocchino
- Faloon Larraguibel y Raimundo Cerda
- Josefina Montané y Pedro Campos
- Emilia Dides y Sammis Reyes
- Carmen Gloria Arroyo y Bernardo Borgeat
- Trinidad de la Noi y Esteban Grimalt
- Priscilla Vargas y José Luis Repenning, pareja televisiva
- Belén Mora y Toto Acuña
-
Eugenia Lemos y su pareja, Matías Kosznik
