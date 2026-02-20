Estas son las famosas parejas que asistirán a la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

20 feb. 2026 - 11:30 hrs.

La Gala del Festival de Viña del Mar 2026 se realiza este viernes en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, por lo que siempre es bueno hacer un recordatorio de quiénes asistirán, pero esta vez, en pareja.

Y es que la alfombra roja de la Gala más importante de Chile tendrá más de 130 invitados y podrá ser vista por los medios oficiales de Mega, conectando así todas sus plataformas para llevar hasta tu casa todos los detalles.

Cabe destacar que la transmisión oficial es este viernes 20 de febrero por las pantallas de Mega con una previa desde las 19:00 horas y la alfombra roja a partir de las 21:00 horas.

¿Qué parejas asistirán a la Gala de Viña 2026?

A continuación, te dejamos el listado de las parejas confirmadas que asistirán a la Gala de Viña 2026:

Viña 2026 se vive en Mega Go. Disfruta rutinas y shows completos cuándo y dónde quieras. Sólo con plan Full".

Todo sobre Gala Viña