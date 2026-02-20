Sorprenderá con renovado look: Constanza Capelli dio dio un adelanto de su vestido para la Gala de Viña 2026

20 feb. 2026 - 11:05 hrs.

Ya no queda nada. Este viernes 20 de febrero, a partir de las 21:00 horas, se llevará a cabo la Gala del Festival de Viña del Mar 2026, donde una de las tantas celebridades que pasarán por la alfombra roja es Constanza Capelli.

En la antesala de la glamorosa cita que, al igual que el año pasado, se realizará en el Sporting Club, la figura televisiva adelantó detalles de su look.

"¿Me puedes creer que no me entró el vestido? Mucho all-inclusive, piña colada", indicó entre risas mientras conversaba con el periodista de Mucho Gusto, Karim Butte.

Mega

Consultada por los rumores que indicaban que su vestido aún no está en un 100% finalizado, Capelli aseguró que "es verdad", pero que confía en que todo saldrá bien esta noche.

"Es de Gio & Ber y diseñamos un vestido muy diferente al del año pasado. Esto es mucho más minimalista y estructurado", adelantó.

Renovado look de Constanza Capelli

Constanza Capelli adelantó que se efectuó un cambio de look, con el cual promete sorprender, sobre todo a sus seguidoras. Es más, durante toda la entrevista mantuvo el hermetismo con la capucha de su polerón puesto.

