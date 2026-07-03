Misterio en Santiago: Encuentran a tres perros al interior de un vehículo abandonado durante la madrugada

03 jul. 2026 - 09:12 hrs.

Carabineros investiga el misterioso hallazgo de tres perros al interior de un automóvil abandonado durante la madrugada de este viernes en Santiago.

El descubrimiento ocurrió en la intersección de Nataniel Cox con Carlos Contreras. Ahí, vecinos denunciaron la presencia de un SUV marca MG que estaba estacionado contra el tránsito y con sus puertas abiertas.

Insólito hallazgo

Al interior se encontraban tres canes con correa y ropa térmica, lo que aumentó la incertidumbre sobre el paradero del dueño.

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Tras el procedimiento de Carabineros de la Cuarta Comisaría, junto a personal de Seguridad Municipal de Santiago, trasladaron a los animales y el vehículo hasta la unidad policial.

El automóvil, que según los registros correspondería a una empresa, no mantiene encargo por robo ni está vinculado a otro delito. Mientras que los perros no cuentan con ningún tipo de chip.

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