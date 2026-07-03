No habría sido un robo ni un secuestro: Conductor del auto abandonado con tres perros asegura que "apagó tele"
Un inesperado giro tomó el caso del auto que fue abandonado con tres perros en su interior en Santiago.
En primera instancia, se teorizó de un robo; luego salió una mujer a acusar que su hijo, quien sería el conductor del vehículo, estaba desaparecido.
Nuevo giro
Sin embargo, la verdad salió poco a poco luego que el grupo familiar propietario del auto y de los animales llegara hasta la Cuarta Comisaría de Santiago.
Hasta la unidad policial acudieron dos hombres, cuyas identidades correspondían a las cédulas halladas al interior del móvil.
Uno de los sujetos ante las autoridades policiales dio la versión de que durante la noche había estado bebiendo con unos amigos, y que habría 'apagado tele' y, por lo tanto, no recordaba lo sucedido.
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