No habría sido un robo ni un secuestro: Conductor del auto abandonado con tres perros asegura que "apagó tele"

03 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Un inesperado giro tomó el caso del auto que fue abandonado con tres perros en su interior en Santiago.

En primera instancia, se teorizó de un robo; luego salió una mujer a acusar que su hijo, quien sería el conductor del vehículo, estaba desaparecido.

Nuevo giro

Sin embargo, la verdad salió poco a poco luego que el grupo familiar propietario del auto y de los animales llegara hasta la Cuarta Comisaría de Santiago.

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Hasta la unidad policial acudieron dos hombres, cuyas identidades correspondían a las cédulas halladas al interior del móvil.

Uno de los sujetos ante las autoridades policiales dio la versión de que durante la noche había estado bebiendo con unos amigos, y que habría 'apagado tele' y, por lo tanto, no recordaba lo sucedido.

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