Sorprenden a conductor extranjero sin documentos en fiscalización: Jamás ha obtenido licencia de conducir

03 jul. 2026 - 12:30 hrs.

Durante la mañana de viernes, funcionarios del Ministerio de Transportes, en compañía de Carabineros, realizaron una masiva fiscalización vehicular en la comuna de Vitacura.

Uno de los casos más emblemáticos de la jornada fue el de un conductor de nacionalidad extranjera, quien mantenía los documentos vencidos y del automóvil, además de no tener licencia de conducir.

Paulo Padilla, fiscalizador del Ministerio de Transportes, señaló a Mucho Gusto que el sujeto "no porta ningún tipo de documentación. Tiene todo vencido".

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"Nunca ha obtenido licencia de conducir, pese a que tiene carnet de identidad chileno", sostuvo.

Además, detalló que el automóvil contaba con múltiples multas de tránsito que se encontraban vigentes.

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