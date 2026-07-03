"Ahí olvida todo": Madre de dueño de auto abandonado con perros relató lo ocurrido y entregó revelador dato

03 jul. 2026 - 11:35 hrs.

La mamá del hombre vinculado al auto abandonado en Santiago con tres perros al interior entregó la versión de su hijo.

Desde la misma comisaría a la cual llegaron en busca de los canes, la mujer señaló que su hijo recuperó la conciencia durante esta mañana y que no recordaba absolutamente nada.

Dueña de perros abandonados

Según explicó, el joven iba camino a la celebración de una de sus hijas cuando se encontró con antiguos amigos. "Me dijo hoy día: 'Mamá, yo venía acá al cumpleaños y me paré a conversar con los amigos'. Y de ahí olvida todo", indicó.

Mega

No obstante, las horas pasaron y el hombre nunca llegó a la casa. En un principio asumió que tuvo una emergencia laboral, pero la situación cambió por completo cuando esta mañana vio las noticias.

En ese sentido, la mujer planteó la posibilidad de que haya sido víctima de una intoxicación mientras compartía con conocidos.

Asimismo, defendió el cuidado de sus animales, quienes no contaban con chips. Y es que aseguró que contaban con su documentación al día, al igual que sus vacunas.

Todo sobre Mucho gusto