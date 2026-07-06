Desalojo de megatoma en San Antonio deja una detenida: Hallan auto con encargo por robo

06 jul. 2026 - 13:50 hrs.

Con un amplio contingente de Carabineros, este lunes continuó el desalojo de la megatoma de San Antonio, en la Región de Valparaíso.

Es la quinta jornada de trabajos que tienen como objetivo intervenir un total de 40 hectáreas de los predios donde vivían más de 100 personas.

Nueva jornada de desalojo

Al respecto, la general Patricia Vásquez, jefe de Zona Valparaíso, detalló que esta jornada se busca desalojar un polígono de 5 hectáreas, donde se emplaza un número importante de viviendas.

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Asimismo, señaló que al interior de una vivienda se encontró un vehículo que mantenía encargo por robo, por lo que se detuvo y trasladó hasta una unidad policial a la mujer que residía en ella.

En el lugar trabajan equipos especializados de Carabineros, junto con personal de Chilquinta para realizar desconexiones eléctricas previas a la intervención.

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