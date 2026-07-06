"Se pudrió todo, viejo": Neme reacciona a "arreglín" de Donald Trump con la FIFA por roja de Balogun

06 jul. 2026 - 12:25 hrs.

José Antonio Neme reaccionó a la gran polémica del Mundial 2026, donde la FIFA decidió levantar la suspensión al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien podrá jugar ante Bélgica por los octavos de final.

La decisión del ente rector ocurrió luego que Donald Trump llamara personalmente a Gianni Infantino, tal como lo reconoció esta mañana el líder republicano.

La reacción de Neme

El conductor de Mucho Gusto ironizó con la polémica situación con el atacante del Mónaco y el presidente estadounidense.

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"Quizás ya está listo el resultado, ya que gane 2 a 1", dijo el periodista, quien bromeó con que Trump pedirá que el partido acabe apenas Estados Unidos se ponga en ventaja.

"Se pudrió todo, viejo, se pudrió todo. Esa es mi única conclusión de este espacio matinal. Apague la tele, no vea ni otro matinal, se pudrió todo", agregó.

En esa misma línea, José Antonio manifestó que es tal la situación que "Estados Unidos va a ganar el mundial, para qué vamos a hacer Miss Chile si lo van a ganar".

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