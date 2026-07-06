"Pedí una revisión a la FIFA": Donald Trump reconoce que llamó a Infantino para suspender roja de Balogun

06 jul. 2026 - 11:22 hrs.

El propio Donald Trump confirmó a los medios que llamó personalmente a Gianni Infantino, presidente de la FIFA, para que revisara la tarjeta roja que el delantero estadounidense Florian Balogun habría recibido ante Bosnia-Herzegovina.

La reconocida cadena CBS News, compartió en sus redes sociales la conferencia de prensa del líder republicano donde reconoció su injerencia para que el jugador del Mónaco esté presente ante Bélgica.

"Vi la jugada, y soy una persona que ama los deportes... eso no fue una falta. Ni siquiera fue una infracción. Este árbitro, que es un poco sospechoso si revisas su historial, tomó una decisión que nadie podía creer", partió señalando Trump.

Mega

Tras ello, mencionó que Balogun "es uno de nuestros mejores jugadores y le sacó una tarjeta roja".

"Sí, pedí una revisión por parte de la FIFA", dijo sin estupor ante los medios de comunicación presentes.

Todo sobre Donald Trump