Proyecto de ley busca endurecer requisitos para barberías: Exige antecedentes y regulación migratoria

04 ag. 2026 - 12:45 hrs.

En las últimas semanas se presentó un proyecto de ley que busca imponer exigencias más estrictas a barberías, peluquerías y comercios similares, en torno a las alertas por eventual uso como fachada para actividades ilícitas.

La propuesta modifica la Ley de Rentas Municipales y establece que los dueños deberán acreditar la documentación de sus trabajadores para obtener o renovar la patente comercial.

En concreto, estará la obligación de acreditar antecedentes penales y regularidad migratoria del personal que presta servicios de atención directa al público.

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La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se mostró a favor del proyecto de ley, asegurando en Mucho Gusto que "se necesita una regulación porque en muchas oportunidades sirven de fachada para diferentes incivilidades".

Además, manifestó que espera que en la propuesta se incluyan los horarios de funcionamiento para este tipo de comercios.

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