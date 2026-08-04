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Proyecto de ley busca endurecer requisitos para barberías: Exige antecedentes y regulación migratoria

  • Por Sebastián Paillafil

En las últimas semanas se presentó un proyecto de ley que busca imponer exigencias más estrictas a barberías, peluquerías y comercios similares, en torno a las alertas por eventual uso como fachada para actividades ilícitas.

La propuesta modifica la Ley de Rentas Municipales y establece que los dueños deberán acreditar la documentación de sus trabajadores para obtener o renovar la patente comercial.

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En concreto, estará la obligación de acreditar antecedentes penales y regularidad migratoria del personal que presta servicios de atención directa al público.

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La alcaldesa de Quilicura, Paulina Bobadilla, se mostró a favor del proyecto de ley, asegurando en Mucho Gusto que "se necesita una regulación porque en muchas oportunidades sirven de fachada para diferentes incivilidades".

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Además, manifestó que espera que en la propuesta se incluyan los horarios de funcionamiento para este tipo de comercios.

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