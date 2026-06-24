"Exceso de creatividad": Descubren a conductora que ocultaba letras y números de su patente con barro en Renca

24 jun. 2026 - 10:00 hrs.

Este miércoles se llevó a cabo una masiva fiscalización vehicular en Américo Vespucio, en la comuna de Renca, donde quedó al descubierto una conductora que estaba manejando con las placas patentes adulteradas con barro.

Personal de Carabineros solicitó a la mujer detener su auto y mostrar los documentos correspondientes, hecho tras el cual se pudo identificar la intervención de sus patentes.

Conductora intentó ocultar patente con barro

Según detalló el periodista de Mucho Gusto, Karim Butte, el auto tenía borradas las letras K y P, además del número 8 en ambas patentes.

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"Hay un exceso de creatividad", dijo con sorpresa el comunicador al ver el arcaico intento de la conductora por tapar los dígitos. En ese sentido, destacó que el resto del vehículo se mantenía limpio y que solo las patentes estaban con barro, sin duda una situación más que sospechosa.

Debido al ocultamiento de las placas patentes, personal policial decidió retirar el vehículo y cursar una multa a la conductora, quien debió retirarse a pie.

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