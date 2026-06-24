No tenía patente: Motociclista intenta atropellar a carabinero al evadir fiscalización en Renca
Un motociclista intentó atropellar a un funcionario de Carabineros durante una fiscalización vehicular realizada en Américo Vespucio, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.
Todo comenzó con el mencionado intento de control vehicular de personal policial a una motocicleta, momento en que un carabinero se colocó en medio y levantó la palma de la mano para que se detuviera.
Fiscalización vehicular
Fue en ese momento en que su conductor decidió continuar con su carrera y sortear al funcionario, a quien casi atropella. Un segundo punto de control de Carabineros logró detener el vehículo, donde fue controlado y rápidamente reducido.
H. Fuentes, capitán de Carabineros, señaló a Mucho Gusto que el sujeto "mantiene la licencia de conductor. El hecho de su evasión fue no mantener su placa patente visible a la fiscalización, por lo cual va a ser trasladado de inmediato hasta la 7.ª Comisaría de Renca por su acción temeraria y evadir el control policial".Ir a la siguiente nota
Mientras que el implicado, mientras era llevado hasta el retén móvil, se defendió y aseguró que "tengo la patente en la mochila, porque se me rompió. Iba tarde para la pega".
Leer más de