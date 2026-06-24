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No tenía patente: Motociclista intenta atropellar a carabinero al evadir fiscalización en Renca

  • Por Sebastián Paillafil

Un motociclista intentó atropellar a un funcionario de Carabineros durante una fiscalización vehicular realizada en Américo Vespucio, en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

Todo comenzó con el mencionado intento de control vehicular de personal policial a una motocicleta, momento en que un carabinero se colocó en medio y levantó la palma de la mano para que se detuviera.

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Fiscalización vehicular

Fue en ese momento en que su conductor decidió continuar con su carrera y sortear al funcionario, a quien casi atropella. Un segundo punto de control de Carabineros logró detener el vehículo, donde fue controlado y rápidamente reducido.

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H. Fuentes, capitán de Carabineros, señaló a Mucho Gusto que el sujeto "mantiene la licencia de conductor. El hecho de su evasión fue no mantener su placa patente visible a la fiscalización, por lo cual va a ser trasladado de inmediato hasta la 7.ª Comisaría de Renca por su acción temeraria y evadir el control policial".

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Mientras que el implicado, mientras era llevado hasta el retén móvil, se defendió y aseguró que "tengo la patente en la mochila, porque se me rompió. Iba tarde para la pega".

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