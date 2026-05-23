"Los mejores días tomando solcito": El exclusivo hotel en Cancún donde vacacionó Kel Calderón

23 may. 2026 - 17:30 hrs.

Kel Calderón y su pololo, Renzo Tissinetti, disfrutaron por una semana entera de unas idílicas vacaciones en Cancún. Ambos aprovecharon cada instante del Caribe mexicano, desde las instalaciones de un lujoso hotel.

“Es impresionante cómo elegir el hotel correcto puede cambiar 100% tu experiencia en un destino o en tus vacaciones”, escribió la influencer en Instagram, donde compartió un video con los detalles que marcaron su estadía.

El lujoso hospedaje de Kel Calderón en Cancún

El lugar que la pareja eligió fue AVA Resort Cancún, un complejo de lujo frente al mar que combina arquitectura moderna, piscinas de diseño y espacios pensados para el descanso absoluto.

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El hotel destaca por tener habitaciones amplias y terrazas con vista al océano. Entre los servicios que se ofrecen a los visitantes, destacan un spa de más de 6.000 metros cuadrados, un centro fitness y una amplia propuesta gastronómica con más de 17 bares y restaurantes dirigidos por chefs galardonados.

A esto se suma una vibrante vida nocturna y una atención que los hizo sentir “como en casa”. Todo por precios que ascienden desde los 250 dólares (225,180 pesos) por persona por noche.

Según Kel, el AVA Resort Cancún les permitió "pasar los mejores días tomando solcito" y disfrutar de "una gastronomía y coctelería de otro planeta".

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