Incluida la Región Metropolitana: Estas son las cinco regiones con aviso de tormentas eléctricas
En las últimas horas, la Dirección Meteorológica de Chile (DMC) actualizó el aviso por probables tormentas eléctricas para cinco regiones, incluida la Metropolitana.
La condición sinóptica, originada por un fuerte estado de inestabilidad atmosférica, será el escenario propicio para el desarrollo de tormentas desde la tarde del pasado jueves 9 hasta la noche de este viernes 10 de julio.
De acuerdo al informe del organismo, las siguientes regiones se verían afectadas:
- Metropolitana: Cordillera
- O’Higgins: Cordillera
- Maule: Valle, Precordillera, Cordillera
- Ñuble: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
- Biobío: Litoral, Cordillera de la Costa, Valle, Precordillera, Cordillera
Frente a la probabilidad de tormentas eléctricas, donde los rayos registran una velocidad de 400 km/sg, las autoridades llamaron a tomar resguardo.
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