Con rachas de hasta 50 km/h: Alertan por nuevo temporal que llegará este día a la Región Metropolitana

10 jul. 2026 - 10:50 hrs.

Santiago amaneció este viernes con precipitaciones en algunas comunas, lo que sorprendió a los capitalinos. Sin embargo, este no fue más que un aviso del temporal que se aproxima a la zona centro-norte, incluida la Metropolitana.

El periodista especializado en meteorología, Alejandro Sepúlveda, señaló que la próxima semana se proyecta el retorno con todas sus luces de lluvia a la capital, acompañada de fuertes vientos.

¿Cuándo llegará temporal a Santiago?

Según precisó, "el miércoles comienza a llover del Maule al sur, y el jueves podría alcanzar ya la región Metropolitana con viento que podría rondar los 40-50 kilómetros por hora".

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El comunicador apuntó que, si bien faltan días para entregar con precisión la cantidad de lluvia que caerá, el evento se presentaría entre jueves, viernes, sábado e incluso el domingo.

Asimismo, recalcó que las precipitaciones estarán acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora.

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