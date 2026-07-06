Reunión de Superados - Capítulo 155: La manipulación de Max a Javiera
En este capítulo de Reunión de Superados, Manuel (Mario Horton) va en busca de Tere (Elisa Zulueta) y le pregunta directamente si fue idea de ella publicar la funa contra Josefa (Luz Valdivieso), dando inicio a una tensa discusión.
La situación escala rápidamente y la profesora del Thomas Campbell School termina estallando en llanto tras las duras palabras de su expareja.
Por otro lado, Jaime (Francisco Reyes) consuela a Matilde (Ignacia Baeza) y le pide que elimine la funa contra Josefa, ya que considera que no obtiene nada fomentando el odio.
La manipulación de Max a Javiera
Además, Max (Álvaro Espinoza) manipula a Javiera (Daniela Ramírez) al asegurarle que su hija le pidió vivir junto a él en su departamento.
Tras esto, el empresario lanza un ácido comentario sobre los nuevos trabajos de su esposa y el poco tiempo que, según él, dedica a sus hijos.Ve el capítulo en
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