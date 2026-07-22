Diana hará revelador descubrimiento en la casa de Gabriel en el capítulo 343 de El Jardín de Olivia

22 jul. 2026 - 18:25 hrs.

En el avance del capítulo 343 de El Jardín de Olivia, Diana (Nicole Espinoza) estará en la casa de Gabriel (Matías Oviedo) en Valdivia. Esta propiedad era donde planeaban vivir cuando todavía eran pareja y quedará claro que el comisario aún no pierde las esperanzas.

Afuera, un fuerte temporal azotará la ciudad y Santana querrá hacer sentir cómoda a su invitada, ofreciéndole algunas mantas adicionales.

Las sacará del ropero, sin recordar que entre sus pliegues había escondido un especial regalo que quería darle cuando fuera el momento indicado.

El Jardín de Olivia / Mega

La pequeña cajita de terciopelo no pasará desapercibida a los ojos de Diana, quien la tomará entre sus manos y observará con sorpresa una delicada joya.

Gabriel se quedará sin palabras, avergonzado de que su sorpresa se haya arruinado. ¿Diana será clara con el policía para que no confunda las cosas entre los dos?