¡El nuevo sonido! Sinaka es confirmado para la Gala del Festival de Viña del Mar 2026

06 feb. 2026 - 15:32 hrs.

Uno de los artistas más escuchados a nivel nacional y reconocido entre los jóvenes, Sinaka, dirá presente en la Gala del Festival de Viña del Mar 2026.

Precisamente, el joven alcanzó gran popularidad en Chile durante los últimos meses del 2025, cuando su tema "Senda Bellakona" explotó en las redes sociales y se viralizó en muchas partes gracias a TikTok.

Esto ha causado que el joven artista nacional sea reconocido por la prestigiosa revista Rolling Stone, que destacó su nuevo sonido como un heredero del que nació en Puerto Rico.

Sinaka estará en la Gala de Viña 2026

Su álbum "El Nuevo Sonido" lo posicionó como uno de los artistas de música urbana más escuchados durante el inicio del 2026, logrando colaboraciones con Katteyes, Benja Valencia, Saiko y Easykid.

Recordemos que la Gala del Festival de Viña del Mar 2026 se realizará en el Sporting Club de la Ciudad Jardín, donde se tendrá disponible más de 900 metros cuadrados y una extensa cobertura con más de 23 cámaras televisivas.

MEGA

¡No lo olvides! La Gala de Viña se llevará a cabo este viernes 20 de febrero a partir de las 21:00 horas, por Mega.

Todo sobre Gala Viña