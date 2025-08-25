Cristián de la Fuente sorprendió con dulce mensaje: Laura de la Fuente festejó primer aniversario de pololeo

25 ag. 2025 - 16:15 hrs.

A través de sus redes sociales, Laura de la Fuente publicó varias imágenes inéditas junto a su polola, para celebrar su primer aniversario.

Las fotos que subió la hija de Cristián de la Fuente mostraron divertidas vacaciones, cenas románticas, fiestas de disfraces, idas a la nieve y mucho más.

En la publicación de Instagram, la joven estudiante le dedicó especiales palabras a Paulina Rojas: "El mejor año a tu lado".

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Lau (@laudelafuentec)

El comentario de Cristián de la Fuente a Laura de la Fuente

Rápidamente, la publicación de Laura de la Fuente se llenó de comentarios positivos felicitándola por su aniversario y destacando su linda relación amorosa.

Sin embargo, uno de los comentarios que más llamó la atención fue el de Cristián de la Fuente, quien también se mostró muy contento.

"Feliz aniversario… que sea el primero de muchos. Te amo", expresó el actor en un comentario que ya cuenta con más de 100 likes.

Todo sobre Laura de la Fuente