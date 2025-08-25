Globos blancos y un sentido adiós: El dolor de Christian Henríquez, "Ruperto", por la muerte de su madre

25 ag. 2025 - 11:45 hrs.

El artista circense Christian Henríquez, conocido como "Ruperto", publicó en sus redes sociales un sentido mensaje por la muerte de su madre a los 83 años.

El comediante no detalló las causas del fallecimiento, pero sus palabras dieron a entender que su mamá estaba atravesando momentos difíciles por su salud.

El mensaje de "Ruperto" por la muerte de su madre

"Ruperto" publicó en sus historias una postal de su madre sonriente en un momento cotidiano, sobre la que escribió una despedida. "Ya no hay más inyecciones, ya no más pastillas, no más sufrimiento, madre mía", dijo.

Instagram @christianhenriquez_oficial

"Lo diste todo y más. Estoy roto por dentro, pero estoy orgulloso de ti, fuiste una guerrera", continuó, para luego decir adiós: "Ahora estás con Dios. Hasta siempre, amor eterno".

Posteriormente, Christian compartió una simbólica imagen de un manojo de globos blancos a punto de ser liberados hacia el cielo, una fotografía que también compartió en redes su hija, Antonella Henriquez.

No solo la dedicatoria de Henríquez indica que los últimos días han sido difíciles para la familia. La cuenta oficial de Instagram del Circo de Ruperto había anunciado la suspensión de sus shows este fin de semana por "motivos de fuerza mayor".

Instagram @christianhenriquez_oficial

Todo sobre Comediantes