Crece la polémica: DJ Isi Glock fue golpeada en discoteca y anuncia acciones legales contra Karol Lucero

24 ag. 2025 - 17:30 hrs.

La infidelidad de Karol Lucero con Ilaisa Henríquez, más conocida como DJ Isi Glock, sumó una nueva arista este sábado que podría conllevar acciones legales.

A través de redes sociales se viralizó un video en el que la mujer fue golpeada por otra fémina mientras mezclaba música en un local nocturno de San Bernardo. Cachetadas y empujones fueron registrados entre ambas y publicados en la cuenta de Instagram @racha.cl.

¿Qué dijo Isi Glock?

La situación escaló, pues Henríquez realizó una grave acusación contra el exanimador de Yingo.

"Quiero comentarles que se tomarán acciones legales en contra de Karol Dance y la ordinaria, porque no tengo otro nombre, que vino a golpearme, encargada por él", señaló a través de stories.

Instagram de @isiglock_

Según Racha, quien golpeó a Isi Glock sería otra DJ conocida como Entropikvv. "Nadie me mandó. Solo consecuencias de sus actos como vieron en la historia pasada. No me refiero más al tema", escribió la aludida en una storie que más tarde borró.

Instagram de @racha.cl

La previa acusación contra Karol Lucero

Cabe recordar que en Only Fama, Karol Lucero habló en profundidad del affaire que tuvo con Ilaisa Henríquez y que, según ella, habría sido grabado en las oficinas de su productora.

En el programa de Mega el animador sostuvo que "eso es falso. (Las cámaras) estaban apagadas hace un tiempo. Voy a esperar que vean ustedes cuáles son esas pruebas que hay porque estoy convencido que no hay nada y que es falsa esa acusación".

También señaló que evalúa acciones legales por estos dichos.

