"Nada mejor que disfrutar del tiempo juntos": Las postales de Kel Calderón y su padre en centro de esquí

24 ag. 2025 - 11:30 hrs.

Varios han sido los famosos que disfrutaron de la nieve este helado fin de semana en la capital. Kel Calderón fue una de ellos y decidió subir a la montaña para practicar deporte, pero no lo hizo en solitario.

La abogada e influencer está en El Colorado acompañada de su padre, Hernán Calderón, y su pololo, el chef Renzo Tissinetti para esquiar. "Mi team de hoy", escribió ella tras publicar una foto de ambos con la cordillera de fondo.

Instagram de @k3lcalderon

"Nada mejor que disfrutar del tiempo juntos. Mi papá dice que lo cuido como si fuese un "abuelo" jajaja pero para el próximo fin de semana va con casco si o si. ¿A quién más le toco un papá porfiado?".

Instagram de @k3lcalderon

El tierno momento de Kel Calderón y su padre

En un video, Kel graba a su padre tras insistir en que utilice el casco de seguridad previo al descenso en esquís. Sin embargo, parece que el abogado no está muy contento con tener que usar este implemento.

"Vamos a empezar este suplicio", comentó mientras intentaba cerrar el broche.

"Vas a perder tu look", dijo ella para molestarlo y siguiendo su sentido del humor, Hernán Calderón le respondió: "Es verdad, pero no importa para que no te den celos".

Como su padre le hizo caso, Kel aseveró satisfecha: "La seguridad es lo primero. ¿Estás feliz? Es mucho mejor. No te ves tan mal".

Todo sobre Entretenimiento