20 años de trayectoria y una colaboración con Bad Bunny: ¿Quiénes son Bomba Estéreo?

23 feb. 2026 - 20:00 hrs.

En la segunda noche del Festival de Viña 2026 tendremos el debut de una banda conocida a nivel mundial, Bomba Estéreo.

La agrupación colombiana tendrá la entretenida labor de cerrar la fiesta, luego de las presentaciones de Pet Shop Boys y Rodrigo Villegas.

¿Cómo ha sido la trayectoria de estos destacados músicos latinoamericanos? Conoce datos sobre ellos en esta nota.

Conoce a Bomba Estéreo

Bomba Estéreo es un grupo colombiano que lanzó su primer producto discográfico en 2006, época donde la combinación de ritmos como la electrónica, la cumbia, el reggaetón y el rap no era para nada común.

Pese a que comenzaron a sonar en varios medios, su éxito vino cuando lanzaron Estalla en 2008, año en el que empezaron a ser invitados a participar en distintos eventos y proyectos.



Tras lo anterior, solo fueron éxitos y tuvieron colaboraciones con Will Smith, para posteriormente lanzar uno de sus éxitos más escuchados, "To my love".

En 2022 lograron un hito a nivel mundial, lanzaron una canción con Bad Bunny llamada "Ojitos lindos", la cual alcanzó más de 10 millones de reproducciones en menos de una semana.

