Cantaron "Me Mareo": Kidd Voodoo sorprende en presentación de Yandel en Viña 2026

27 feb. 2026 - 02:58 hrs.

El puertorriqueño Yandel fue el encargado de cerrar la quinta jornada del Festival de Viña 2026.

El referente del reggaetón regresó al escenario de la Quinta Vergara, sumando una nueva presentación en el certamen y reafirmando su conexión con el público chileno, que lo ha acompañado en distintas etapas de su carrera.

En esta ocasión, el artista apostó por un espectáculo renovado, fusionando la música urbana con una propuesta sinfónica, formato que ha conquistado a millones de fanáticos en el mundo y que le dio un sello distintivo a su show en Viña 2026.

Kidd Voodoo sorprende en presentación de Yandel en Viña 2026

En medio del espectáculo, Kidd Voodoo sorprendió al público al aparecer sobre el escenario para interpretar junto a Yandel su éxito "Me Mareo", desatando la euforia en la Quinta Vergara en uno de los momentos más memorables de la noche.

Sigue en vivo el Festival de Viña

El certamen será transmitido en televisión abierta a partir de las 21:30 horas, a través de las pantallas de Mega y Mega 2 (señal con lengua de señas). También estará disponible mediante MegaGo y las plataformas online de Mega y Meganoticias.

Para el resto de Latinoamérica, el Festival podrá verse en vivo a través de Disney+.

