Trini Neira lanza nuevo proyecto: Estos son sus compañeros en un show por streaming

23 mar. 2026 - 15:30 hrs.

Desde la semana pasada, Trini Neira venía con una campaña de expectativa sobre su nuevo proyecto, que estrena la tarde de este lunes.

La hija de Pamela Díaz une fuerzas con Cata Days, Julitroz y Carlos Meneses para conducir el show "Déjalo pasar", que se transmitirá a través del nuevo canal streaming de la madre de la influencer.

El nuevo proyecto de Trini Neira

Trini Neira compartió un mensaje en sus historias de Instagram para anunciar el lanzamiento del espacio que promete las "tardes más divertidas" con originales dinámicas.

Instagram @trini.neira

Para ofrecer un adelanto de lo que será la nueva producción, apareció en un video junto a la "Fiera" y Joaquín Méndez.

"Ustedes ya pasaron de moda", les dice Neira con sarcasmo. Tras desatar las risas de los presentes, cambió de tono. "No, mentira, mamita, te amo", dijo con ternura.

La estudiante de 23 años, que acostumbra subir fotos y videos en TikTok e Instagram, ahora parece seguirle los pasos a su madre en el mundo de la televisión y el streaming.

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