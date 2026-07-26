"Hay que cuidar la piel": Yamila Reyna comparte su truco para lucir fresca tras largas jornadas laborales

26 jul. 2026 - 19:00 hrs.

Para Yamila Reyna, el cuidado de la piel es un paso indispensable en su día a día, especialmente luego de extensas jornadas laborales que le impiden descansar apropiadamente.

En sus historias de Instagram, la comediante y animadora compartió uno de los trucos que sigue para lucir activa y fresca sin importar cuántas horas de sueño tuvo la noche anterior.

¿Cómo cuida Yamila Reyna su piel?

"Terminé de trabajar como a las 1:00 o 2:00 de la mañana. Son las 7:00 y ya estamos de pie otra vez", relató Yamila en su registro. En él, se la ve caminar hacia la salida de su hogar con una mascarilla hidratante sobre el rostro.

Instagram @yamireyna

"Hay que cuidar la piel. Ya nos vamos a trabajar por un lindo día", resaltó la humorista. Luego de eso, publicó otra historia en la que ya está arreglada, con un rostro fresco y lista para continuar con sus responsabilidades.

Yamila subió dicho video desde el set donde se graban los episodios de del reality show de Mega "Volverías con tu ex?", en el que ella trabaja como animadora y conductora de dinámicas.

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