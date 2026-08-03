Miss Universo Chile 2026 - Capítulo completo - Noche Final: Chile tiene a su representante

03 ag. 2026 - 10:30 hrs.

Este domingo 02 de agosto se desarrolló la esperada final de Miss Universo Chile 2026 para elegir a la representante de nuestro país en el certamen internacional, a desarrollar el próximo 24 de noviembre en Puerto Rico.

Las 13 finalistas realizaron una breve coreografía en la obertura y luego desfilaron en traje de baño ante la atenta mirada del jurado compuesto por su presidenta, Viviana Nunes, Edgardo Navarro, Carolina de Moras, Camila Andrade, Josefina Montané y José Antonio Neme.

Miss Universo Chile 2026 / Mega

La lista de candidatas se redujo a 8 y en la previa, todas las aspirantes eliminadas del concurso tuvieron una última caminata por la pasarela con sus trajes de noche.

Luego, fue el turno de las contendientes por la corona. Todas lucieron con garbo sus vestidos, mientras Emilia Dides musicalizaba el evento con toda la potencia de su voz. Una vez reunidas en el escenario, se realizó una ronda de preguntas al azar para evaluar la oratoria de las misses. Tres pasaron a la gran final: Viña del Mar, Lo Barnechea y Pucón.

Para la última prueba, todas debieron contestar la misma pregunta sobre la contingencia nacional.

Por su desplante, elocuencia y belleza, Dominga López de Viña del Mar se convirtió en la nueva Miss Chile y recibió de manos de Inna Moll la corona.

Todo sobre Miss Universo Chile