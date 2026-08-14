¿Qué día y a qué hora se estrena La Baronesa?

14 ag. 2026 - 16:30 hrs.

¡Ya no queda nada para el estreno! Muy pronto por las pantallas de Mega podrás ver el primer capítulo de La Baronesa.

La nueva teleserie vespertina cuenta la historia de Aurora Valdés (Loreto Valenzuela), conocida como La Baronesa, quien visita los casinos clandestinos con una racha ganadora imparable, hasta que el joven Javier Toledo (Simón Pesutic) le muestre el alto precio de la derrota.

La ficción promete una historia marcada por conflictos familiares, ambición, secretos y decisiones que cambiarán el destino de los personajes.

Mega

Este día será el estreno de La Baronesa

El estreno de la nueva producción del área dramática es el lunes 17 de agosto, a las 17:15 horas.

Ese mismo lunes, podrás vivir el gran final de El Jardín de Olivia después de Carmen Gloria: Fuerte y Claro e inmediatamente después súmate a los juegos de La Baronesa.

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