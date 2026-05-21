"Váyanse...": Clemente le hará desesperada petición a Diana en el capítulo 301 de El Jardín de Olivia

21 may. 2026 - 18:15 hrs.

En el capítulo 301 de El Jardín de Olivia, Clemente (Pipo Gormaz) tendrá una seria conversación con Diana (Nicole Espinoza).

Bastante desesperado por las fechorías que pueda hacer Luis Emilio (Alejandro Trejo) para poder salir de la cárcel, el papá de Olivia le hará una desesperada petición a la terapeuta: "Váyanse lejos de aquí, a Valdivia, a donde tú quieras y por favor, trata de convencer a tu familia, es lo mejor que puedes hacer".

Sin embargo, la sobrina de Gloria (Francisca Gavilán) no estará de acuerdo y se lo hará saber a su expareja: "Tu papá secuestro a la Oli estando en la cárcel encerrado, da lo mismo a dónde nos vayamos. Acá la única forma de parar a tu papá, es evitar que salga libre".

El Jardín de Olivia

El plan de Samuel

Por otro lado, Samuel les dirá a Raúl (César Caillet) y a Diana que la única forma de terminar con Luis Emilio es hacerle algo realmente grave, con la ayuda de los amigos que hizo su padre en la cárcel.

Finalmente, Barraza (Emilio Edwards) le comentará a Vanessa (Begoña Basauri) que realmente no puede confiar en él, luego de la llamada del papá de los Walker.